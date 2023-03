Sword Art Online The Movie w polskich kinach. Gratka dla fanów anime

W polskich kinach pojawiła się długo wyczekiwana kontynuacja filmu Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night.

Przychodzimy ze świetną wiadomością dla wszystkich, którzy nie mieli okazji dowiedzieć się, iż w polskich kinach pojawiła się długo wyczekiwana przez fanów Sword Art Online kontynuacja filmu Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night o podtytule Scherzo of Deep Night.

Premiera filmu Sword Art Online–Progressive–Scherzo of Deep Night w polskich kinach

Scherzo of Deep Night to długo wyczekiwana kontynuacja filmu Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night z 2021 roku, przedstawiająca dalszą podróż Asuny w śmiercionośnej grze, gdzie Game Over w wirtualnej rzeczywistości oznacza śmierć w prawdziwym świecie.