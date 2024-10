Świetnie oceniany Core Keeper już za kilka dni zadebiutuje na Switchu PS4 i Xbox One

Twórcy dobrze przyjętego RPG akcji z elementami roguelike’a poinformowali, że tytuł w najbliższych dniach pojawi się na kolejnych platformach. Po dużym sukcesie gry na PC oraz najnowszych konsolach postanowiono rozszerzyć zasięg gry. Niewykluczone, że dzięki temu tytuł doczeka się kolejnych aktualizacji.

Core Keeper pojawi się na nowych platformach

Do premiery Core Keeper na Nintendo Switch i konsolach poprzedniej generacji miało dojść już we wrześniu, jednak nie stało się to ze względu na opóźnienia. Tym razem możemy być praktycznie pewni, że premiera odbędzie się bez żadnych problemów. Z pewnością wydanie gry na nowe platformy pomoże twórcom dotrzeć do osób, które jeszcze nie miały okazji zagrać w produkcję Pugstorm.