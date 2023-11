Świat gry Cyberpunk 2077 bez tajemnic. CDP RED przedstawia Archiwa Night City

CD Projekt RED informuje, że „najlepsi netrunnerzy” uzyskali dostęp do Archiw Night City. Właśnie taki tytuł nosić będzie bowiem wspomniany cykl materiałów na temat uniwersum wykreowanego przez Mike’a Pondsmitha, w którym rozgrywa się Cyberpunk 2077. Pierwszy odcinek jest już dostępny na oficjalnej stronie gry na YouTube i opowiada o obszernej historii Night City, a także podsumowuje jej najważniejsze wydarzenia.

W tym tygodniu CD Projekt RED pochwaliło się wynikami sprzedaży dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności . Natomiast już za kilka dni na rynku zadebiutuje Cyberpunk 2077: Ultimate Edition , czyli kompletne wydanie przygód V. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianą produkcją. Polskie studio przygotowało bowiem serię krótkich materiałów wideo mających za zadanie przybliżyć graczom uniwersum, w którym rozgrywa się Cyberpunk 2077.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniany na początku wiadomości dodatek Cyberpunk 2077: Widmo Wolności dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat fabularnego rozszerzenia oraz zmian wprowadzonych w aktualizacji 2.0, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!