Remnant 2 podbija Steama. Sequel bije rekordy popularności pierwszej części

W miniony wtorek odbyła się premiera Remnant 2, ale już kilka dni wcześniej w sieci pojawiły się pierwsze recenzje najnowszej produkcji studia Gunfire Games. Opinie branżowych mediów zapowiadały, że gracze będą mieć do czynienia z niezwykle udaną produkcją i najwyraźniej nie były to przesadzone opinie. Kontynuacja Remnant: From the Ashes zalicza bowiem świetny start na Steam, gdzie cieszy się sporą popularnością.

Remnant 2 radzi sobie świetnie na Steam. Bardzo dobre opinie i duża liczba graczy

W chwili pisania tej wiadomości w Remnant 2 gra na Steam około 60 tysięcy graczy (dzięki SteamDB). Nieco bardziej imponująco prezentuje się natomiast wynik z ostatnich 24 godzin, kiedy to w szczytowym momencie w grze znajdowało się blisko 84 tysiące użytkowników platformy Valve. Dla porównania Remnant: From the Ashes może pochwalić się rekordem na poziomie 48 tysięcy graczy. Różnica jest więc całkiem spora.