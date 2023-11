Suicide Squad: Kill the Justice League wkrótce z testami alfa. Ruszyły zapisy

Wczoraj Suicide Squad: Kill the Justice League otrzymało zwiastun prezentujący postać Harley Quinn . Okazuje się jednak, że to nie jedyna warta uwagi informacja na temat wspomnianego tytułu. Wybrani użytkownicy już niedługo będą mieli okazję sprawdzić nadchodzącą produkcję Rocksteady Studios. Jeszcze w tym miesiącu ruszą bowiem alfa testy nowej gry twórców serii Batman: Arkham.

Dostęp do zamkniętych testów alfa Suicide Squad: Kill the Justice League otrzymają jedynie wybrani użytkownicy, a zainteresowani mogą wysyłać zgłoszenia za pośrednictwem oficjalnej strony gry. Warunkiem udziału we wspomnianym wydarzeniu będzie podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Oznacza to, że gracze nie będą mogli podzielić się żadnymi materiałami lub informacjami.