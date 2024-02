Suicide Squad: Kill The Justice League – premiera nowej gry Rocksteady Studios

Jak już wspomniano wyżej, Suicide Squad: Kill The Justice League stawia na rozgrywkę kooperacyjną, ale to wcale nie oznacza, że jest obowiązek współpracowania z prawdziwymi graczami za pośrednictwem sieci. Jeśli nie zechcemy, albo zwyczajnie nie znajdą się chętni, żeby dołączyć, to poczynaniami pozostałych postaci pokieruje sztuczna inteligencja.

Suicide Squad: Kill the Justice League debiutuje dzisiaj na komputerach osobistych (Steam), a także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nieco później – bo 5 marca – wspomniany tytuł ukaże się również na platformie Epic Games Store.