Street Fighter 6 z kolejnymi milionami graczy. Ujawniono nowe wyniki sprzedaży

Japońska firma ujawniła , że od momentu premiery – która miała miejsce na początku czerwca 2023 roku – do 3 stycznia bieżącego roku Street Fighter 6 osiągnął sprzedaż na poziomie 3 milionów egzemplarzy . Capcom podzielił się także wynikiem całej serii Street Fighter. Zgodnie z przekazanymi informacjami popularny cykl bijatyk może pochwalić się łączną sprzedażą na poziomie 52 milionów sztuk.

Na koniec przypomnijmy, że Street Fighter 6 dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Street Fighter VI - nowa, lepsza era ulicznej mordoklepki.