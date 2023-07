Street Fighter 6 cieszy się popularnością. Capcom chwali się wynikami sprzedaży

We wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu marki Street Fighter na portalu Twitter poinformowano, że sprzedaż Street Fighter 6 przekroczyła 2 miliony egzemplarzy . Z tej okazji Capcom przygotował małą niespodziankę dla wszystkich fanów produkcji, która będzie czekała na użytkowników wewnątrz gry.

W tym tygodniu Capcom przedstawił nowego bohatera, który trafi wkrótce do Street Fighter 6 . Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianą produkcją. Od premiery gry minął bowiem ponad miesiąc i okazuje się, że w tym czasie tytuł nie narzekał na brak zainteresowania ze strony graczy. Japońska firma pochwaliła się bowiem wynikami sprzedaży najnowszej odsłony popularnej serii bijatyk.

Na koniec przypomnijmy, że Street Fighter 6 dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Street Fighter VI - nowa, lepsza era ulicznej mordoklepki.

