Street Fighter 6 – prezentacja nowego bohatera, który wkrótce trafi do gry

Od premiery Street Fighter 6 minął już ponad miesiąc, więc fani powoli zaczynają wyglądać nowej zawartości. Capcom podzielił się trailerem, na którym możemy zobaczyć kolejnego bohatera, który wkrótce wzbogaci ekipę wojowników, będzie nim Rashid. Warto dodać, że postać ta po raz pierwszy pojawiła się w Street Fighter 5.

Rashid w Street Fighter 6

Na wstępie warto wspomnieć, że Rashid będzie dostępny za darmo dla posiadaczy Year 1 Character Pass, które wchodzi w skład edycji Deluxe oraz Ultimate. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z trailerem, na którym możecie podziwiać gamę ruchów oraz zdolności bohatera. Nowa postać pojawi się w Street Fighter 6 już 24 lipca.



Na koniec przypomnijmy, że Street Fighter 6 miało swoją premierę 2 czerwca, a produkcja jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej gry, odsyłamy Was do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Street Fighter VI - nowa, lepsza era ulicznej mordoklepki. Zdradzę tylko, że Muradin wystawił dziełu autorstwa Capcom naprawdę solidną ocenę – 8,5/10.