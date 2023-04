Strażnicy Galaktyki 3 z pierwszymi opiniami. Czy to film, który uratuje MCU?

Francuscy dziennikarze mieli okazję obejrzeć już film, a po seansie napisali kilka słów w swoich mediach społecznościowych. Zdecydowana większość reakcji jest bardzo pozytywna, a wśród pochwał możemy przeczytać o kolejnym udanym połączeniu widowiskowej akcji i dostarczającego rozrywki humoru. Tym razem ton jest jednak nieco mroczniejszy i poważniejszy, co nie było nikogo dziwić, jako że jest to pożegnanie z niektórymi członkami tytułowej drużyny. Film ma posiadać „łamiące serca” momenty i wiele wzruszeń. Poniżej znajdziecie kilka wybranych opinii.

Ma spektakularne fragmenty akcji, jest zabawny i emocjonalny. Jest to idealne i piękne zamknięcie dla tych postaci i sagi. To najlepszy film Marvela od czasów Końca gry (i ogólnie Top3)

Guardians of the Galaxy Vol 3 to genialne zakończenie genialnej trylogii. Jest bardzo zabawny, emocjonalny i każdy ma swój wyjątkowy moment. Warlock Willa Poultera to wspaniały dodatek, ale film słusznie skupia się na doprowadzenia Strażników do satysfakcjonującego zakończenia. Będę za nimi tęsknić.