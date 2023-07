Steve Ballmer był sprytniejszy niż się wydawało. Dzięki temu zarobił na Microsofcie fortunę

Emerytowany dyrektor generalny Microsoftu , Steve Ballmer, jest obecnie bogatszy niż Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Larry Page i Sergey Brin . Jego majątek jest wart 120 miliardów dolarów . Wszystko to dzięki faktowi, że jest posiadaczem czterech procent udziałów w Microsoft.

Ballmer jest ciekawym przypadkiem wśród najbogatszych ludzi na świecie. Microsoft był firmą, którą kierował przez kilka lat, ale nie jest jej twórcą, pomysłodawcą, ani założycielem. Wartość szacowanej na 120 miliardów dolarów fortuny Ballmera plasuje go na szóstym miejscu w rankingu Bloomberg Billionaire Index. Jest anomalią wśród 10 najbogatszych ludzi, którzy albo założyli swoje flagowe firmy — Bill Gates, Jeff Bezos, Larry Ellison, Zuckerberg, Brin i Page, albo je przejęli, jak Elon Musk, Bernard Arnault i Warren Buffett. I jako człowiek, który nie jest ikoną biznesu, jest niewątpliwie zadowolony ze swojej pozycji.

Steve Ballmer szósty na liście najbogatszych ludzi na świecie

Emerytowany szef Microsoftu jest bogatszy niż większość dyrektorów korporacji ze względu na swój pierwotny kontrakt z gigantem oprogramowania. Według Forbesa, kiedy dołączył jako trzydziesty pracownik w 1980 roku, wynegocjował wynagrodzenie podstawowe w wysokości 50 000 dolarów plus 10 procent wzrostu zysków.

Pełnił funkcję dyrektora generalnego Microsoftu od 2000 do 2014 roku, następnie przeszedł na emeryturę z 333 milionami akcji lub jak to woli z własnością czterech procent udziałów w firmie. Bloomberg szacuje, że Ballmer nadal posiada udziały, warte ponad 100 miliardów dolarów. Biorąc pod uwagę obecną kapitalizację rynkową Microsoftu wynoszącą 2,6 biliona dolarów, Ballmer, który jest właścicielem LA Clippers, prawdopodobnie zebrał również ponad 12 miliardów dolarów dywidendy,