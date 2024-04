Stellar Blade osiągnęło złoty status. Deweloperzy podsumowują 5-letnią przygodę

Kim Hyung Tae – reżyser gry i założyciel studia Shift Up – oraz Lee Dong Gi – dyrektor techniczny – udzielili bowiem wywiadu japońskiemu oddziałowi PlayStation. W trakcie rozmowy deweloperzy zostali zapytani, kiedy pojawił się pomysł na stworzenie Stellar Blade. Okazuje się, że było to pięć lat temu, kiedy to zespół zastanawiał się nad przygotowaniem kolejnej gry mobilnej.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Stellar Blade otrzyma po premierze lubiany przez wielu graczy tryb . Okazuje się jednak, że to nie koniec dobrych wiadomości związanych ze wspomnianym tytułem. Nowe action-RPG od studia Shift Up osiągnęło bowiem tzw. złoty status, a deweloperzy postanowili podsumować kilkuletnią przygodę z produkcją.

To właśnie podczas tego procesu pojawiła się chęć stworzenia tytułu konsolowego jako naszego drugiego projektu. Od dawna jestem fanem konsol i zawsze chciałem tworzyć na nie gry akcji. Koncepcja ta przyciągnął grupę członków o wspólnej pasji i tak narodził się pomysł stworzenia Stellar Blade – wspomina założyciel studia Shift Up.

Kim Hyung Tae odpowiedział również na pytanie dotyczące nowych wyzwań i przeszkód, które zespół napotkał w trakcie prac nad Stellar Blade. Reżyser gry podkreślił, że jest realistą i nie spodziewa się, że gracze będą dla deweloperów pobłażliwi, tylko dlatego, że jest ich to pierwsza gra na konsole. Dlatego też Shift Up dołożył wszelkich starań, by wspomniana produkcja prezentowała jakość, do której są przyzwyczajeni użytkownicy konsol.