Steam Summer Sale jeszcze nie ruszył, a ceny już spadają. Hity PC taniej nawet o 95%

Do rozpoczęcia Steam Summer Sale 2026 pozostało jeszcze kilkadziesiąt godzin, jednak na platformie Valve już teraz można znaleźć wiele wyjątkowo atrakcyjnych promocji. Część gier, takich jak Mass Effect, Dead Space i Dying Light 2, osiągnęła historycznie najniższe ceny, które niekoniecznie muszą powtórzyć się podczas głównej letniej wyprzedaży.

Najciekawsze promocje przed Steam Summer Sale

Tegoroczne Steam Summer Sale rozpocznie się w czwartek o godzinie 19:00. Nie ma jednak gwarancji, że wszystkie obecne promocje zostaną utrzymane lub powtórzone podczas głównej wyprzedaży.