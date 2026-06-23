Zaloguj się lub Zarejestruj

Steam Summer Sale jeszcze nie ruszył, a ceny już spadają. Hity PC taniej nawet o 95%

Mikołaj Berlik
2026/06/23 17:30
0
0

Te gry kupimy najtaniej w historii.

Do rozpoczęcia Steam Summer Sale 2026 pozostało jeszcze kilkadziesiąt godzin, jednak na platformie Valve już teraz można znaleźć wiele wyjątkowo atrakcyjnych promocji. Część gier, takich jak Mass Effect, Dead Space i Dying Light 2, osiągnęła historycznie najniższe ceny, które niekoniecznie muszą powtórzyć się podczas głównej letniej wyprzedaży.

Steam
Steam

Najciekawsze promocje przed Steam Summer Sale

Tegoroczne Steam Summer Sale rozpocznie się w czwartek o godzinie 19:00. Nie ma jednak gwarancji, że wszystkie obecne promocje zostaną utrzymane lub powtórzone podczas głównej wyprzedaży.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112