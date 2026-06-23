Steam Summer Sale jeszcze nie ruszył, a ceny już spadają. Hity PC taniej nawet o 95%

Do rozpoczęcia Steam Summer Sale 2026 pozostało jeszcze kilkadziesiąt godzin, jednak na platformie Valve już teraz można znaleźć wiele wyjątkowo atrakcyjnych promocji. Część gier, takich jak Mass Effect, Dead Space i Dying Light 2, osiągnęła historycznie najniższe ceny, które niekoniecznie muszą powtórzyć się podczas głównej letniej wyprzedaży.
Najciekawsze promocje przed Steam Summer Sale
- Mass Effect Legendary Edition – 21,59 zł (-92%)
- Final Fantasy VII Remake Intergrade – 55,65 zł (-65%)
- Final Fantasy VII Rebirth – 79,60 zł (-60%)
- Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition – 39,99 zł (-80%)
- CARRION – 9,19 zł (-90%)
- Dead Space Remake – 26,99 zł (-90%)
- Cruelty Squad – 7,19 zł (-90%)
- The Casting of Frank Stone – 17,99 zł (-80%)
- Wreckfest – 12,49 zł (-90%)
- Battlefield 1 Revolution – 8,99 zł (-95%)
- Blasphemous – 8,99 zł (-90%)
- Golf With Your Friends – 5,39 zł (-90%)
- Invisible, Inc. – 9,43 zł (-75%)
- Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition – 15,19 zł (-92%)
- The Talos Principle: Reawakened – 42,49 zł (-75%)
- Sonic X Shadow Generations – 65,69 zł (-70%)
Tegoroczne Steam Summer Sale rozpocznie się w czwartek o godzinie 19:00. Nie ma jednak gwarancji, że wszystkie obecne promocje zostaną utrzymane lub powtórzone podczas głównej wyprzedaży.
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