Steam Next Fest zakończone. Dema polskich gier wzbudziły spore zainteresowanie

Okazuje się, że wielkim zwycięzcą czerwcowego Steam Next Fest zostało Enshrouded, czyli nowa gra survivalowa z elementami RPG od twórców Portal Knights. Wspomniana produkcja wyprzedziła m.in. Japanese Drift Master – polską grę wyścigową skierowaną do fanów driftu i japońskich klimatów – oraz Sky: Children of the Light, czyli artystyczną przygodówkę od studia thatgamecompany, które w przeszłości dostarczyło na rynek takie tytuły jak Podróż czy Flower.