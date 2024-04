Steam FPS Fest 2024 z wielkimi obniżkami. Masa gier na PC taniej nawet o 90% - przegląd najlepszych ofert

Valve zaprasza na nową tematyczną wyprzedaż, która tym razem dotyczy FPS-ów. Równo o 19:00 ruszył Festiwal FPS-ów, dzięki któremu możemy wzbogacić swoją cyfrową bibliotekę gier o wiele tytułów, które teraz znajdują się w atrakcyjnych cenach. Obniżki sięgają nawet 90%, a w ramach nowych promocji na Steam możecie kupić takie gry, jak Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Warhammer 40,000: Darktide, Hell Let Loose, Isonzo, Arma Reforge, NecroVision, dostępne we wczesnym dostępie Forgive Me Father 2, Far Cry 6, czy Six Days in Fallujah. Więcej ofert znajdziecie poniżej.

Ponadto w ramach Festiwalu FPS-ów możecie zagrać w dema wybranych gier. Przypomnijmy, że Steam FPS Fest 2024 trwa do 22 kwietnia do godziny 19:00.