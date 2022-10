Steam Decka można już kupić bez rezerwacji. Dostępna jest też stacja dokująca

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że od momentu premiery w lutym bieżącego roku sprzedaż Steam Decka przekroczyła milion egzemplarzy. Tymczasem wczoraj Valve podzieliło się świetnymi informacjami dla osób, które przymierzają się do zakupu wspomnianego sprzętu. Okazuje się bowiem, że amerykańska firma zrealizowała wszystkie zaległe zamówienia i od teraz wszyscy zainteresowani mogą kupić urządzenie bez rezerwacji.

Steam Deck dostępny bez rezerwacji

Valve oczywiście poinformowało, że w przypadku dużego zainteresowania sprzętem termin dostawy może się nieco wydłużyć. Warto również zauważyć, że najtańsza wersja Steam Decka wyposażona w pamięć 64 GB eMMC dostępna jest w cenie 1899 zł, a termin realizacji wyznaczono na październik-grudzień bieżącego roku. Pozostałe wersje w cenie 2499 zł (dysk SSD 256 GB) oraz 3099 zł (dysk SSD 512 GB) powinny natomiast dotrzeć do graczy w 1-2 tygodnie. Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem.

Premiera Steam Deck Dock

Możliwość kupienia Steam Decka bez rezerwacji nie jest jednak jedyną dobrą nowiną, którą podzieliło się Valve. Okazuje się bowiem, że zainteresowani mogą już zamawiać także Steam Deck Dock, czyli – jak wskazuje sama nazwa – stację dokującą, która pozwoli podłączyć wspomniany sprzęt do dowolnego urządzenia. Całość wyceniono na 479 złotych, a realizacja zamówienia powinna potrwać od 1 do 2 tygodni.



Warto wspomnieć, że początkowo Steam Deck Dock miał trafić do sprzedaży „późną wiosną 2022 roku”, ale na początku czerwca Valve poinformowało, że na premierę stacji dokującej do Steam Decka będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Na szczęście sprzęt trafił już do sprzedaży.

