State of Play zbliża się rzekomo wielkimi krokami. Sony odpowie konkurencji?

Można jednak bezpiecznie założyć, że na nadchodzącym State of Play zobaczymy m.in. Final Fantasy VII: Rebirth oraz Rise of the Ronin. Wymienione produkcje są tytułami ekskluzywnymi dla PlayStation 5 i mają zadebiutować na rynku odpowiednio w lutym oraz marcu 2024 roku. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź wydarzenia,

Na koniec warto przypomnieć, że wspomniany na początku wiadomości pokaz Xbox Developer_Direct rozpocznie się 18 stycznia 2024 roku o 21:00 czasu polskiego. Zgodnie z zapowiedziami w trakcie prezentacji otrzymamy nowe informacje i materiały z takich tytułów jak Avowed, Ara: History Untold oraz Hellblade 2: Senua’s Saga. Podczas wydarzenia zobaczymy również grę Indiana Jones od MachineGames.