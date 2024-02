Starfield ze wsparciem dla AMD FSR 3. Wersja beta patcha już dostępna na Steam

Pod koniec stycznia Starfield doczekał się „największej” aktualizacji w swojej dotychczasowej historii . Bethesda zapowiedziała jednak, że to nie koniec, a patche będą pojawiać się mniej więcej co 6 tygodni. Tymczasem deweloperzy przygotowali kolejne poprawki, a najnowsza „łatka” jest już dostępna w wersji beta na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.