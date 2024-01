Starfield z „największą” aktualizacją. Patch już dostępny dla wszystkich graczy

Jak pisaliśmy w zeszłym roku, będziemy kontynuować publikowanie kolejnych aktualizacji mniej więcej co sześć tygodni, więc jeśli nie widzicie poniżej rozwiązania zgłaszanego przez siebie problemu, to nie traćcie wiary! Dzielcie się z nami swoimi opiniami i problemami, abyśmy mogli jak najlepiej ustalać nasze priorytety – czytamy w komunikacie opublikowanym przez studio Bethesda.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.