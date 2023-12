Starfield z planami na 2024 rok. Bethesda zapowiada „nowe sposoby podróżowania”

Bethesda opublikowała post na forum Reddit , w którym zapowiedziała, że zespół „ciężko pracuje” nad „wieloma nowymi funkcjami”. Zgodnie z przekazanymi informacjami mają one być wprowadzone wraz z nadchodzącymi poprawkami i aktualizacjami, które będą pojawiać się „mniej więcej” co sześć tygodni. Czego natomiast można spodziewać się w pierwszych miesiącach 2024 roku?

Deweloperzy wspomnieli o mapach miast, a także oficjalnym wsparciu dla modów, o którym Todd Howard informował już we wrześniu bieżącego roku . Poruszenie wśród fanów wywołała jednak wzmianka o „nowych sposobach podróżowania”. Bethesda nie podzieliła się niestety żadnymi dodatkowymi szczegółami. Część osób sugeruje, że może chodzić o dodanie pojazdów, które z pewnością ułatwiłyby zwiedzanie planet.

Bethesda zapewnia, że zespół „ciężko pracuje” również nad wieloma zgłaszanymi przez graczy błędami i problemami. Na początku 2024 roku Starfield ma natomiast otrzymać aktualizację zawierającą „dużą liczbę poprawek” związanych z zadaniami. Na szczegóły oraz dokładną datę udostępnienia patcha trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.