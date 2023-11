Starfield z kolejną aktualizacją. Oficjalne wsparcie dla DLSS i sporo poprawek

W najnowszej aktualizacji Bethesda postanowiła również odpowiedzieć na liczne prośby graczy Starfield i dodać możliwość spożywania produktów do jedzenia i picia po znalezieniu ich w świecie gry . Jak wspomnieliśmy wyżej, najnowsza aktualizacja – oznaczona numerem 1.8.86 – wprowadza sporo zmian i poprawek, a ich pełną listę znajdziecie poniżej.

ROZGRYWKA

Dodano możliwość spożywania jedzenia znajdowanego w świecie gry.

Wprowadzono zmiany w skradaniu się, aby gra była nieco bardziej wyrozumiała, jeśli chodzi o związane z nim błędy.

Usunięto błąd, przez który głowa Andreji była na stałe maskowana.

Usunięto błąd, który mógł uniemożliwić graczom oddawanie strzałów z broni.

Usunięto błędy, przez które pewne postacie niezależne były wyświetlane bez ubrań. (Uwaga! Ten problem z czasem może rozwiązać się samoistnie).

Usunięto błąd, przez który postępy rozpoczętych wyzwań umiejętności mogły zostać zatrzymane po dotarciu do Jedności i rozpoczęciu nowej gry.

Usunięto błąd, który po wejściu do Jedności mógł tymczasowo uniemożliwić otwieranie ekwipunku lub zapisywanie rozgrywki.

Usunięto błąd zaburzający ruch myszy.

Usunięto błąd, który mógł powodować utratę domyślnego statku.

Usunięto błąd, który mógł powodować zniknięcie technika usług okrętowych.

Usunięto błąd, który powodował czasem niewłaściwe ruchy kamery podczas przejść związanych z podróżą, skokiem grawitonowym, dokowaniem i lądowaniem.

GRAFIKA

Rozwiązano problem z wyglądem okluzji otoczenia podczas gry z ultrapanoramicznymi rozdzielczościami.

Zoptymalizowano wstępną kompilację shaderów następującą podczas uruchamiania gry.

Dodano możliwość regulacji jasności i kontrastu w menu ustawień wyświetlania.

Dodano możliwość regulacji jasności HDR, jeśli system to wspiera. (Dotyczy wyłącznie platformy Xbox i systemu Windows 11).

Rozwiązano problem z kilkoma materiałami, które w pewnych warunkach mogły prezentować niezamierzone wzory.

Usunięto różne wizualne problemy związane z suwakiem regulującym pole widzenia.

Ulepszono wygląd oczu postaci z tłumu.

Usunięto pewną liczbę pomniejszych problemów wizualnych związanych z oświetleniem, cieniami, terenem i roślinnością.

PC: Usunięto dodatkowe problemy graficzne związane z DLSS.

ZADANIA

Wszystko, co można kupić za pieniądze: Usunięto rzadko występujący błąd, przez który gracze nie mogli usiąść podczas negocjacji z Musgrove'em.

Strefa wybuchu: Usunięto błąd sprawiający, że skały, które muszą zostać wyrugowane przez gracza, nie pojawiały się na placu budowy Ngodupa Tate'a.

Echa przeszłości: Usunięto błąd, przez który dostęp do królowej grylloba podczas realizowania celu „Zabezpiecz hangar” był niemożliwy.

Oko cyklonu: Usunięto błąd, przez który postępy w wypełnianiu zadania mogły zostać zablokowane z powodu brakującego komunikatu o dokowaniu.

Praca dla żołnierza: Rozwiązano problem, w wyniku którego postęp w zadaniu mógł sprawiać wrażenie zablokowanego, jeśli gracz ukończył misję „Supra et Ultra” podczas powrotu do Loży w trakcie zadania „Wysoka cena”.

Żadnych gwałtownych ruchów: Usunięto błąd, który mógł uniemożliwić ponowne otworzenie włazu statku o nazwie Scow.

Operacja „Gwiezdne ziarno”: Usunięto błąd, przez który klucz niezbędny do opuszczenia ośrodka czasem nie był dostępny.

Sabotaż: Usunięto błąd, przez który gracz nie mógł odnaleźć Davida Barrona.

Krótkowzroczność: Usunięto błąd, przez który postać gracza mogła niekiedy przestać reagować na sterowanie podczas rozmowy z Vladimirem.

Serce Marsa: Usunięto błąd, przez który gracz nie mógł wydobyć Serca Marsa.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.