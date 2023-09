Starfield – kiedy pełne wsparcie dla modów? Todd Howard dzieli się szczegółami

Howard poinformował w rozmowie z Famitsu , że Starfield doczeka się pełnego wsparcia dla modyfikacji w 2024 roku. Popularny deweloper niestety ujawnił, kiedy dokładnie deweloperzy zamierzają udostępnić graczom narzędzia ułatwiające tworzenie różnego rodzaju modów. Przedstawiciel studia Bethesda zapewnił jednak, że zespół zamierza to zrobić w „wielkim stylu”.

Gdy gra otrzyma pełną obsługę modów, będzie można zrobić niemal wszystko tak jak w przypadku naszych poprzednich tytułów. Mody będą wspierane w przyszłym roku, ale zrobimy to w wielkim stylu, ponieważ także je uwielbiamy – zapowiedział Howard.

Jak wspomnieliśmy wyżej, Starfield już teraz nie może narzekać na brak modyfikacji. Pełne wsparcie dla modów i dostęp do oficjalnych narzędzi pozwoli jednak graczom tworzyć dużo bardziej zaawansowane projekty wzbogacające wspomnianą produkcję m.in. o nowe zadania czy lokacje.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.