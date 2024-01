Starfield otrzymał „największą” aktualizację. Patch już dostępny w wersji beta

W minioną środę Starfield miał otrzymać „największą jak dotąd” aktualizację, ale patch został opóźniony . Bethesda odkryła bowiem pewien problem, z którym chciano się uporać przed udostępnieniem „łatki”. Deweloperom najwyraźniej udało się rozwiązać wszystkie problemy. Wyczekiwana aktualizacja do gry Starfield została już bowiem udostępniona w wersji beta na Steam.

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie opinie, które widzieliśmy i otrzymaliśmy, i będziemy nadal monitorować i śledzić Wasze zgłoszenia problemów oraz krytykę. Jak pisaliśmy w zeszłym roku, będziemy kontynuować publikowanie kolejnych aktualizacji mniej więcej co sześć tygodni, więc jeśli nie widzicie poniżej rozwiązania zgłaszanego przez siebie problemu, to nie traćcie wiary! Dzielcie się z nami swoimi opiniami i problemami, abyśmy mogli jak najlepiej ustalać nasze priorytety – informuje Bethesda.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.

