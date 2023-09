Starfield to urodzinowy prezent dla No Man’s Sky? Premiera gry Bethesdy mogła pomóc w odbudowie popularności

No Man's Sky to jeden z najlepszych przykładów w historii gier wideo, pokazujący, że można odbić się od dna i zyskać przychylność graczy. Stało się to po fatalnym starcie i ogromnej krytyki jaka wylała się na tę produkcję. Niedawno miały miejsce siódme urodziny, a wraz z nimi premiera aktualizacji Echoes. Producenci obiecują, że to nie koniec i wciąż będą ulepszać swój produkt.