No Man's Sky: Echoes to kolejna duża aktualizacja. Nowości w grze

Przedstawiciele studia Hello Games poinformowali o udostępnieniu kolejnej dużej aktualizacji do gry No Man’s Sky. Tym razem otrzymaliśmy patch z numerem 4.4 o nazwie Echoes, który – podobnie jak poprzednie aktualizacje-dodatki – wprowadził do gry całą masę nowości. Premierze towarzyszył oczywiście zwiastun, który znajdziecie poniżej, wraz z najważniejszymi informacjami.

Premiera aktualizacji No Man’s Sky: Echoes

Prawdopodobnie największą nowością jest robotyczna rasa Autofagów (Autophage), która jest związana z zupełnie nowymi misjami fabularnymi, które możemy wykonać po dołączeniu do kapłana Entity Nady w celu odkrycia pochodzenia rasy. Branie udziału w specjalnych rytuałach Autofagów zapewnia z kolei nowe przedmioty do personalizacji naszego bohatera. Oprócz tego w grze pojawiło się wielofunkcyjne (i dwuręczne) narzędzie o nazwie Volcanic Staff. Możemy zbudować je z komponentów znalezionych w ramach nowych misji – jest to również etap rytuału przejścia dla Autofagów. Podróżnicy odkryją nigdy wcześniej niewidzianą, długo ukrywaną rasę robotów z bogatą nową zawartością fabularną. Zaangażuj się w zadania i rytuały robotów, aby zdobyć ogromną gamę mechanicznych części do stworzenia własnego robotycznego awatara.

Deweloperzy przeprojektowali walkę w przestrzeni kosmicznej, koncentrując się na tworzeniu prawdziwie epickich bitew kosmicznych, wprowadzając po raz pierwszy bitwy frachtowców z z innymi frachtowcami.