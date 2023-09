Starfield pozwala zbudować kultowe statki kosmiczne. Zobaczcie kilka projektów

Jeden z fanów serii Mass Effect przy pomocy kreatora statków w Starfield zbudował bowiem własną wersję SSV Normandia SR-2. Ten sam użytkownik stworzył również statek znany z serialu Firefly i trzeba przyznać, że obie maszyny prezentują się naprawdę nieźle. Na forum Reddit nie brakuje też maszyn inspirowanych serią Obcy czy marką Gwiezdne wrota. Możemy być jednak pewni, że gracze wciąż nie powiedzieli ostatniego słowa i z czasem do sieci trafią kolejne warte uwagi projekty.

Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera Starfield na komputerach osobistych i konsolach Xbox Series X/S odbędzie się 6 września 2023 roku, czyli już jutro. Wówczas najnowsza produkcja studia Bethesda trafi również do usługi Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Starfield - recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.