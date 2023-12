Starfield otrzyma sporo nowości w 2024 roku. Bethesda przedstawia plany rozwoju

Na samym początku Bethesda podkreśla, że od lutego 2024 roku zamierza wydawać kolejne aktualizacje do gry Starfield mniej więcej co sześć tygodni . Wspomniane patche mają wprowadzać zarówno poprawki usprawniające grę, jak i zupełnie nowe elementy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami gracze mogą liczyć m.in. na nowe sposoby podróżowania oraz mapy ułatwiające eksplorowanie głównych miast.

Oficjalne wsparcie dla modów pojawi się w Starfield wraz z premierą Creations. Począwszy od przyszłego roku, Starfield otrzyma własny eksporter i zyskacie dostęp do nowego zestawu narzędzi Creation Kit. Modowanie zawsze było ważnym aspektem naszych gier, a niesamowita zawartość tworzona przez społeczność zapewniała nieustanny strumień nowych doświadczeń – informuje Bethesda.

Starfield doczeka się również nowych sposób personalizacji i budowania statków. Bethesda zamierza wprowadzić także nowe opcje rozgrywki. Dzięki nowym ustawieniom gracze będą mogli dostosować poziom trudności do własnych potrzeb i preferencji. Użytkownicy otrzymają m.in. możliwość dostosowania udźwigu, odległości, z jakiej dostępny jest ładunek czy uszkodzeń statku. Deweloperzy wspominają też o nowej mechanice przetrwania.

Na koniec wspomniano o dodatku „Strzaskana przestrzeń”. Bethesda zapewnia, że zespół „ciężko pracuje” nad rozszerzeniem, które ma zadebiutować w 2024 roku. Zgodnie z zapowiedziami DLC zaoferuje nową zawartość fabularną, nowe lokacje, nowy ekwipunek, a także „wiele innych atrakcji”. Na więcej konkretów trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S.