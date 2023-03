Starfield nie pojawi się na PS5. Phil Spencer potwierdza, że podchodzą indywidualnie do ekskluzywności każdej gry

Microsoft wciąż walczy o przejęcie Activision Blizzard po ponad roku od ogłoszenia kupna firmy. Największą przeszkodą na drodze do sfinalizowania transakcji jest Sony, które nie idzie na żadne ustępstwa i kompromisy Microsoftu, blokując działania swojego konkurenta. W kontekście ekskluzywności serii Call of Duty na konsolach Xbox, powróciła kwestia Starfielda, który pominie PlayStation 5. Phil Spencer w najnowszym wywiadzie dla Xbox On potwierdził wcześniejsze doniesienia, że firma rozpatruje ekskluzywność każdej gry z osobna, ale posiadacze PlayStation 5 nie mają co liczyć na debiut najnowszej gry Bethesdy na ich konsolach.