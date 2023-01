Starfield bez opóźnień? Bethesda zapewnia, że gra ukaże się na rynku w terminie

Wygląda na to, że gracze nie mają powodów do obaw.

Zgodnie z zapowiedziami zarówno Starfield, jak i Redfall mają zadebiutować na rynku w pierwszej połowie bieżącego roku. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy dokładnych dat premier wspomnianych produkcji. Część graczy z pewnością obawia się, że nadchodzące RPG studia Bethesda zaliczy kolejne opóźnienie i na grę będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Okazuje się jednak, że deweloperzy są pewni, że ich produkcja trafi do sprzedaży w terminie.

Starfield zadebiutuje w pierwszej połowie bieżącego roku – podkreśla Bethesda

Bethesda uruchomiła stronę pomocy technicznej poświęconej grze Starfield, na której po raz kolejny zapewniono, że wspomniana produkcja ukaże się w pierwszej połowie 2023 roku. Wygląda więc na to, że fani mogą spać spokojnie. Pozostaje jedynie czekać na dokładną datę premiery, którą – miejmy nadzieję – Microsoft wspólnie z zespołem prowadzonym przez Todda Howarda podzieli się w najbliższych tygodniach.



Warto wspomnieć, że w ostatnich dniach w sieci pojawiły się informacje, według których Redfall ma ukazać się w maju bieżącego roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera Starfield ma się natomiast odbyć po debiucie nowej produkcji Arkane. Oznacza to, że RPG od studia Bethesd trafi do sprzedaży najpewniej w czerwcu. Na potwierdzenie tych przypuszczeń musimy jednak jeszcze nieco zaczekać.



Na koniec przypomnijmy, że Starfield zmierza na komputery oraz konsole Xbox Series X i Xbox Series S. Produkcja studia Bethesda w dniu swojej premiery pojawi się również w usługach PC i Xbox Game Pass.

