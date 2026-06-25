"Stardew Valley-like" zmierza na konsole. Byli twórcy Fable szykują premierę już w sierpniu

Urokliwy RPG inspirowany Stardew Valley trafi na konsole już za kilka tygodni.

Studio PixelCount ogłosiło, że Kynseed zadebiutuje na konsolach 4 sierpnia. Tytuł, który od kilku lat dostępny jest na PC, trafi na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.

Kynseed – tytuł byłych twórców Fable z premierą na konsolach

Za produkcję odpowiada studio PixelCount, założone przez byłych pracowników Lionhead Studios, którzy pracowali przy serii Fable. Kynseed od początku porównywany jest do Stardew Valley, ponieważ łączy elementy prowadzenia gospodarstwa, rozwijania relacji z mieszkańcami oraz eksploracji świata.