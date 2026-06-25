"Stardew Valley-like" zmierza na konsole. Byli twórcy Fable szykują premierę już w sierpniu

Urokliwy RPG inspirowany Stardew Valley trafi na konsole już za kilka tygodni.
Studio PixelCount ogłosiło, że Kynseed zadebiutuje na konsolach 4 sierpnia. Tytuł, który od kilku lat dostępny jest na PC, trafi na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.
Kynseed – tytuł byłych twórców Fable z premierą na konsolach
Za produkcję odpowiada studio PixelCount, założone przez byłych pracowników Lionhead Studios, którzy pracowali przy serii Fable. Kynseed od początku porównywany jest do Stardew Valley, ponieważ łączy elementy prowadzenia gospodarstwa, rozwijania relacji z mieszkańcami oraz eksploracji świata.
Gra oferuje jednak wyraźnie mroczniejszy klimat inspirowany baśniowym fantasy. Gracze rozwijają rodzinne dziedzictwo, prowadzą własne sklepy, eksplorują krainę Quill i walczą z armią Hobów, która wykorzystuje mroczną magię do niszczenia upraw oraz osad.
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Kynseed jest upływ czasu i system pokoleń. Bohaterowie się starzeją, przekazują majątek kolejnym członkom rodziny, a świat stopniowo zmienia się wraz z rozwojem naszej dynastii.
GramTV przedstawia:
Niedawno pecetowa wersja gry otrzymała także długo wyczekiwaną funkcję zarządzania karczmą. Gracze mogą prowadzić własny lokal, zatrudniać artystów, serwować posiłki i rozwijać kolejne źródło dochodu. Tawerna pozostaje jednakmiejscem bez alkoholu.
Wyrusz w przygodę na całe życie w pięknym świecie pełnym kreatywności i intryg. Załóż rodzinę, dostosuj swoje gospodarstwo do własnych potrzeb, prowadź biznes, twórz przedmioty i walcz z niesamowicie złowrogimi potworami.
Twoje działania i decyzje mają znaczenie w naszej pełnej przygód historii, przepełnionej sensem i obietnicami. Wyciągnij pomocną dłoń do potrzebujących mieszkańców wsi i odkryj wyjątkowe połączenie kreatywności i swobody wyboru, które wyróżnia Kynseed. Dołącz do nas – czeka na Ciebie Twoje dziedzictwo!
Jak już wspomnieliśmy, premiera konsolowa Kynseed odbędzie się 4 sierpnia na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch. Na Steamie Kynseed kosztuje obecnie niecałe 115 zł, dlatego można przypuszczać, że podobna cena pojawi się również na konsolach.
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