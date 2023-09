Starbreeze „rozczarowane” problemami premiery PayDay 3

PayDay 3 ukazało się w czwartek ubiegłego tygodnia na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, w tym za pośrednictwem Xbox Game Pass. Jednak wraz ze wzrostem liczby graczy w grze szybko pojawiły się problemy.

W opublikowanym oświadczeniu szef Starbreeze, stwierdził, że jest „rozczarowany” premierą wielkiego hitu swojej firmy. Winą za to obarczył zewnętrzny system zarządzający trybem online, który spowodował liczne problemy graczy, a w rezultacie niezadowoleniem i powszechną krytyką.

Infrastruktura dobierania graczy w PayDay 3 nie działała zgodnie z testami i oczekiwaniami. Oprogramowanie napotkało nieprzewidziany błąd, który uniemożliwiał obsługę masowego napływu graczy. Problem spowodował niemożliwą do naprawienia sytuację dla zewnętrznego partnera Starbreeze. Stopniowo wdrażano nową wersję oprogramowania serwerów, co doprowadziło do poprawy wydajności. Jednak aktualizacja oprogramowania dokonana przez partnera w niedzielę, skutkowała niestabilność infrastruktury. Wciąż trwają prace nad udoskonaleniem i stabilizacją systemu online PayDay 3.