Star Wars: The Acolyte ma termin premiery. Nadchodzi nowy serial z Gwiezdnych wojen

Już wkrótce na Disney+ zadebiutuje trzeci i zarazem finałowy sezon serialu Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja, który niedawno otrzymał pierwszy zwiastun. Nie będzie to jedyna serialowa nowość ze Star Wars. Na ten rok swoje premiery mają zaplanowane również Gwiezdne wojny: Opowieści Jedi, Skeleton Crew oraz The Acolyte. Wciąż nie znamy dokładnych dat premier wspomnianych produkcji, ale teraz ujawniono, kiedy możemy spodziewać się debiutu oczekiwanego The Acolyte.

Star Wars: The Acolyte – premiera latem 2024 roku

Akcja serialu rozgrywać się będzie pod koniec ery Wysokiej Republiki, w świecie mrocznych sekretów i wyłaniającej się ciemnej strony mocy. Poznamy więc historię rozgrywającą się na około 100 lat przed Mrocznym widmem, w której była padawanka ponownie połączy siły ze swoim mistrzem, aby zbadać serię tajemniczych zbrodni.