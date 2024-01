Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja ze zwiastunem finałowego sezonu. Wielki powrót ulubienicy fanów

Do sieci trafił pierwszy zwiastun trzeciego sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie to ostatnia, finałowa seria, więc poznamy zakończenie historii tytułowej drużyny klonów. Jedną z największych niespodzianek trailera jest ujawnienie, że w nowych odcinkach do uniwersum powróci Asajj Ventress, która zadebiutowała w Gwiezdne Wojny: Wojny klonów.