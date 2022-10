Anulowany izometryczny S.T.A.L.K.E.R.: Online od GSC Game World wyciekł do sieci

Jak jednak czytamy na rojsyjskiej stronie Wiki, w czerwcu 2010 roku projektant gry – Piotr Duszyński – porzucił prace rozwojowe z powodu powolnych postępów i braku porozumienia z zarządem firmy co do tego, jak gra ma ostatecznie wyglądać. Zamiast tego skupił się na rozwijaniu (anulowanego) S.T.A.L.K.E.R. 2. Co więcej, wówczas miały pojawić się pierwsze efekty wprowadzenia systemu dnia i nocy oraz dodania przynajmniej jednego efektu pogodowego do S.T.A.L.K.E.R.: Online. Ostatecznie jesienią 2011 roku prace nad tytułem zostały wstrzymane. Być może pamiętacie też, że dwa lata temu do sieci wyciekł gameplay z anulowanej produkcji – możecie go obejrzeć pod tym adresem. Poniżej wrzucamy natomiast zrzuty ekranu z VK.