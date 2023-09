STALKER 2 zaliczył graficzny downgrade? Twórcy odpowiadają i uspokajają graczy

GSC Game World wierzy, że jest w stanie zrealizować swoje ambicje i pokazać światu, do czego naprawdę są zdolni. Studio dąży bowiem do tego, by w dniu premiery STALKER 2 prezentował się jak na materiałach promocyjnych z 2021 roku. Bocharov nie wyklucza jednak, że po drodze mogą pojawić się „pewne przeszkody”.

Na koniec przypomnijmy, że STALKER 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Produkcja studia GSC Game World ma ukazać się na rynku w pierwszym kwartale 2024 roku. Dokładna data premiery gry nie jest jednak znana. Warto natomiast pamiętać, że gra w dniu swojego debiutu trafi również do usługi Xbox Game Pass.