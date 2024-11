STALKER 2: Heart of Chornobyl na prostej drodze do premiery. Gra uzyskała złoty status

Kilka dni temu ukazał się nowy gameplay z gry STALKER 2: Heart of Chornobyl . Tworcy ujawnili już również przedsprzedażowe bonusy, które otrzymają gracze . Teraz natomiast pojawiły się dobre wieści dla wszystkich oczekujących na premierę – tytuł uzyskał bowiem tak zwany złoty status.

Premiera STALKER 2: Heart of Chornobyl zbliża się coraz większymi krokami. Już niebawem gracze będą mogli przeżyć przygodę przygotowaną przez GSC Game World. Tymczasem w sieci ukazał się nowy zwiastun potwierdzający świetne wieści.

Deweloperzy ujawnili bowiem, że STALKER 2: Heart of Chornobyl uzyskał tak zwany złoty status. Oznacza to, że gra jest na prostej drodze do premiery, która nastąpi już wkrótce. Udostępniony przez twórców materiał znajduje się na dole wiadomości.

Zakazana zona w Czarnobylu zmieniła się nie do poznania po drugiej eksplozji w 2006 roku. Przez mutantów, anomalie i walczące ze sobą strony w zonie żyje się bardzo ciężko. Bez względu na niebezpieczeństwa takie artefakty przyciągały wielu stalkerów, którzy, ryzykując życiem, zapuszczali się do zony z nadzieją na bogactwa lub może i odkrycie prawdy skrywającej się w Sercu Czarnobyla. – głosi opis gry.

Na zakończenie przypomijmy jeszcze, że STALKER 2: Heart of Chornobyl zmierza wyłącznie na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Gra zadebiutuje już wkrótce – 20 listopada 2024 roku. Produkcja GSC Game World w dniu premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass i PC Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry.

