Squid Game: Unleashed w pierwszym zwiastunie. Każdy będzie mógł wziąć udział w zabawie znanej z serialu

Przygotuj się na szybką, emocjonującą akcję i brutalną rywalizację w tej wieloosobowej grze typu Battle Royale. Graj ze znajomymi (lub wrogami) online i sprawdź, czy masz wszystko to, czego potrzeba, aby przetrwać i pokonać innych graczy w każdej z pokręconych rywalizacji. Dzięki śmiercionośnym wyzwaniom, które znasz z serialu Squid Game i wielu nowym grom inspirowanym klasycznymi zabawami z dzieciństwa, każda runda to mroczna podróż w przeszłość. Czy dasz radę przetrwać ten czas? – brzmi opis gry na Netflixie.

Przypomnijmy, że drugi sezon rozgrywa się trzy lata po wygraniu Squid Game przez Gracza 456, który pozostaje zdeterminowany, aby znaleźć ludzi stojących za grą i położyć kres ich okrutnemu sportowi. Wykorzystując fortunę do sfinansowania swoich poszukiwań, Gi-hun zaczyna od najbardziej oczywistych miejsc: szuka mężczyzny w eleganckim garniturze grającego w ddakji w metrze. Kiedy jego wysiłki w końcu przynoszą rezultaty, droga do pokonania organizacji okazuje się bardziej zabójcza, niż sobie wyobrażał: aby zakończyć grę, musi ponownie do niej wejść.

W obsadzie Squid Game 2 znajdują się: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri oraz Won Ji-an.