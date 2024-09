Square Enix na Tokyo Game Show 2024 w szczegółach. Firma ujawnia swoje plany przed targami

Tokyo Game Show 2024 to drugi największy coroczny pokaz gier zaraz po znanym wszystkim gamescomie, choć jest on najpopularniejszy w Japonii ze względu na jego miejsce. Zobaczymy na nim wiele znanych firm, które według wielu zapowiedzi mają zaprezentować sporo wyczekiwanych przez graczy produkcji. Od jakiegoś czasu znamy również harmonogram całego wydarzenia.

Poza wspomnianymi seriami zobaczymy również nadchodzące w najbliższym czasie gruntowny remake jRPG z 1993 roku, czyli Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, przygodówkę Life is Strange: Double Exposure oraz RPG akcji Visions of Mana wydane 29 sierpnia. Zainteresowani uczestnicy eventu otrzymają również szansę zagrania w udostępnioną niedawno produkcję jRPG zatytułowaną FANTASIAN Neo Dimension.

Po opisanych wyżej produkcjach możemy zobaczyć, że studio Square Enix zaprezentuje wiele interesujących gier na tegorocznym Tokyo Games Show. Wielokrotnie na tego typu wydarzeniach zdarzało się, że firmy niespodziewanie ogłaszały dodatkowe gry niewpisane wcześniej do harmonogramu. Być może wspomniane studio zaskoczy nas zapowiedzią tytułu, którego wielu się nie spodziewa.

Na koniec przypomnijmy jeszcze raz, że targi Tokyo Game Show 2024 odbędą się w dniach 26-29 września.