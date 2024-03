Sprzedaż Like a Dragon: Infinite Wealth jest „niesamowicie mocna” w Japonii

Wraz z początkiem lutego SEGA pochwaliła się rewelacyjnym wynikiem sprzedażowym Like a Dragon: Infinite Wealth. Produkcja zaliczyła niezwykle udany start i w zaledwie tydzień od momentu premiery trafiła w ręce miliona nabywców. Teraz studio odpowiedzialne za tytuł wspomina o solidnej sprzedaży w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Like a Dragon: Infinite Wealth cieszy się w Japonii ogromną popularnością

Według reżysera gry we wspomnianym kraju sprzedaż jest „niesamowicie mocna”, a sama produkcja odnotowuje wyższe zainteresowanie, niż poprzednie odsłony serii. W oświadczeniu dla Jak przekazuje reżyser ze studia Ryu Ga Gotoku, Like a Dragon: Infinite Wealth cieszy się dużą popularnością w Japonii.W oświadczeniu dla 4Gamer (tłumaczenie za pośrednictwem Automaton-Media ) Masayoshi Yokoyama zdradza również, że studio nie doświadczyło jeszcze tak rewelacyjnej sprzedaży, jak w pierwszym tygodniu od premiery gry na rynku.

Wydaliśmy komunikat prasowy o tym, że (Infinite Wealth – dop.red.) sprzedało się w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie w tydzień po premierze, ale to naprawdę tempo, którego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. (...) Sprzedaż w Japonii jest niesamowicie mocna. W innych krajach Azji jest również dość wysoka, ale zainteresowanie w Japonii jest jeszcze większe niż w przeszłości. – przekazuje Yokoyama.

Twórcy Like a Dragon nie byli przyzwyczajeni do takiego wybuchu popularności natychmiast po debiucie gry, oczekując raczej efektów sprzedażowych bardziej rozłożonych w czasie. Dodatkowo Yokoyama wspominał również, że jeśli chodzi o zawartość gry, nie zamierza iść na ustępstwa. Jak przekazuje mężczyzna, pracownicy zagranicznych biur firmy SEGA radzą, aby „niczego nie zmieniać”, jeśli chodzi o serię Like a Dragon.

Wiele osób ostrzega mnie, żebym nie ulegał dziwnym wpływom i do tego też przywiązuję dużą wagę. – dodaje reżyser.