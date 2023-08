Sprzedaż Final Fantasy XVI nie spełniła w pełni oczekiwań firmy Square Enix

Pod koniec lipca Square Enix przekonywało, że Final Fantasy XVI sprzedaje się dobrze . Japońska firma udostępniła wspomniany komunikat w odpowiedzi na doniesienia redakcji Bloomberg, która na początku zeszłego miesiąca informowała o drastycznym spadku zainteresowania najnowszą odsłoną serii Final Fantasy. Okazuje się jednak, że wydawca nie jest do końca zadowolony z wyników sprzedaży swojej produkcji.

Kiryu stwierdził, że częściowo wynika to z liczby aktywnie działających konsol PlayStation 5. Wydawca zamierza jednak podjąć odpowiednie kroki, by zachęcić większą liczbę nowych użytkowników konsol Sony do sięgnięcia po Final Fantasy XVI.