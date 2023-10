Spin-off The Boys nabija się z Marvela. Bezlitosny żart z serialu MCU

W miniony piątek na Prime Video zadebiutował Gen V, czyli nowy spin-off The Boys. Produkcja Amazona słynnie z wielu żartych z Marvela, czy Disneya, więc nie dziwi, że ich najnowsza produkcja znów wyśmiewa MCU. W pierwszym odcinku pada bezpośredni żart z WandaVision, pierwszego serialu z MCU.

Gen V nabija się z WandaVision od Marvela

Emma i Marie, dwie bohaterki serialu, spotykają Justine, wschodzącą gwiazdę dużego ekranu. Jej moce nie zostają ujawnione, poza tym, że jest naprawdę dobra w rezerwowaniu koncertów. W pewnej chwili dziewczyna chwali się, że otrzyma swój własny serial na Vought+ wyraźnie inspirowany WandaVision.

Więc moi ludzie z Innovative wysyłają mnie do tej limitowanej serii w Vought Plus. To wzruszająca opowieść o superbohaterach – medytacja nad żałobą opowiadana w kontekście 70 lat sitcomów. Serial reżyseruje Zach Braff – mówi Justine.

Vought+ to oczywiste nawiązanie do Disney+, zaś sam opis serialu odwołuje się do fabuły WandaVision. W serialu Marvela Wanda Maximoff musiała poradzić sobie ze stratą ukochanego i marzeń o szczęśliwej rodzinie.