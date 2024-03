Spider-Man: The Great Web znów wycieka. Do sieci trafił jeszcze jeden zwiastun

W tym tygodniu do sieci wyciekł zwiastun Spider-Man: The Great Web, czyli nastawionej na zabawę w kooperacji produkcji skierowanej do fanów Człowieka-Pająka. Według przekazanych informacji Sony anulowało projekt, mimo że – zdaniem wielu osób – na udostępnionym materiale gra wyglądała niemal na ukończoną. Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości na temat wspomnianego tytułu, ponieważ pojawił się jeszcze jeden trailer Spider-Man: The Great Web.

Spider-Man: The Great Web na jeszcze jednym zwiastunie z fragmentami rozgrywki

Drugi zwiastun Spider-Man: The Great Web trafił do sieci zaledwie kilkanaście godzin po wycieku pierwszego trailera. W materiale nie zabrakło fragmentów rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak anulowana produkcja prezentowała się w akcji. Całość komentuje natomiast Yuri Lowenthal, czyli aktor użyczający głosu Peterowi Parkerowi w Marvel’s Spider-Man 2 i poprzednich częściach serii.