Spider-Man 4 ze szczegółami fabuły. Te postacie pojawią się w filmie

Spider-Man 4 z Tomem Hollandem wciąż nie został oficjalnie ogłoszony, ale Marvel Studios i Sony Pictures mają już pracować nad filmem w tajemnicy. Niedawno Holland przyznał, że wróci do serii, ale po spełnieniu konkretnego warunku. Najwidoczniej studia zapewniły go, że jest odpowiednia historia do opowiedzenia w świecie Pajączka i aktor wyraził zgodę na powrót. Sugerują to aktywne prace nad scenariuszem, którego szczegóły wyciekają do sieci.

Spider-Man 4 – Kingpin urządzi polowanie na Pajączka

Czwarta część Spider-Mana będzie powiązana z serialami Echo i Daredevil: Born Again, w których Wilson Fisk zbuduje polityczne zaplecze, które zapewni mu fotel burmistrza Nowego Jorku. Nowemu zarządcy miasta nie podoba się panoszenie bohaterów i organizuje polowanie na Spider-Mana i Daredevila. Złoczyńcy z Nowego Jorku zaczną ścigać obie postacie, a widzowie mogą spodziewać się powrotu niektórych antagonistów.