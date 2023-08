Specjaliści od efektów specjalnych w Marvelu mają dość. Studio ma ogromne problemy

Od dłuższego czasu słyszymy o złym traktowaniu pracowników zajmujących się efektami specjalnymi w filmach i serialach Marvela. Wiele osób negatywnie wypowiadało się o pracy dla studia, w którym brakuje spójnej wizji i kierownictwo potrafi zmieniać pojedyncze sceny kilkukrotnie w trakcie trwania postprodukcji. W końcu specjaliści od efektów specjalnych pracujących bezpośrednio dla Marvel Studios powiedzieli dość i większość z ponad 50-osobowej ekipy podpisała karty autoryzacyjne upoważniając do reprezentowania ich przez IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees), czyli związek zrzeszający osoby pracujące za kulisami produkcji. Tym samym po raz pierwszy w historii grupa specjalistów od efektów specjalnych ma szansę założyć swój własny związek zawodowy.

Przez prawie pół wieku pracownikom branży efektów wizualnych odmawiano takiej samej ochrony i świadczeń, na jakich polegali ich współpracownicy i członkowie załogi od początku hollywoodzkiego przemysłu filmowego. To historyczny pierwszy krok dla pracowników VFX, którzy zjednoczyli się ze zbiorowym głosem domagającym się szacunku dla wykonywanej przez nas pracy – powiedział Mark Patch, przewodniczący grupy VFX w IATSE.

Jesteśmy świadkami bezprecedensowej fali solidarności, która przełamuje stare bariery w branży i udowadnia, że ​​wszyscy walczymy razem. To nie dzieje się w próżni. Pracownicy branży rozrywkowej na całym świecie bronią swoich praw, na tym polega nasz ruch. Gratuluję tym pracownikom podjęcia tego ważnego kroku i użycia zbiorowego głosu – powiedział Matthew Loeb, prezes IATSE.

Grupa specjalistów pracujących bezpośrednio na planie Marvela, nie zaś w studiach przy postprodukcji, chce walczyć o ochronę płac, regulowanie godzin pracy i wiele innych praw, z których korzystają pracownicy innych sektorów, jak aktorzy, scenarzyści, czy reżyserzy. Na razie nie wiadomo, czy dołącza do nich pozostali specjaliści od VFX.

Ale na drodze do uznania związku zawodowego stoi Marvel, który musi zatwierdzić wniosek specjalistów od efektów specjalnych w swoim studio. Na zatwierdzenie petycji mają czas do 21 sierpnia. Niewykluczone, że po założeniu związku zawodowego grupa osób od VFX rozpocznie strajk, aby domagać się lepszych warunków pracy. Mówi się również, że IATSE może rozpocząć wkrótce swój własny strajk, z powodu niepodpisania nowej umowy z wytwórniami, tym samym dołączając do obecnie strajkujących aktorów i scenarzystów.