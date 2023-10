Sovereign Syndicate z datą premiery

Jeśli cierpicie na niedobór gier cRPG w swojej bibliotece, to całkiem możliwe, że powinniście zainteresować się tym tytułem. Deweloperzy wprost przyznają, że podczas produkcji inspirowali się takimi tytułami jak Disco Elysium, Arcanum i Baldurs Gate . Za sprawą fabuły przeniesiemy się do Londynu w czasach wiktoriańskich, a całość utrzymana jest w steampunkowym klimacie

Sovereign Syndicate to propozycja od ekipy z Crimson Herring Studios, a projekt zwrócił naszą uwagę już podczas wcześniejszej prezentacji rozgrywki. Tym razem twórcy podzielili się wideo, na którym zdradzają datę premiery swojej produkcji .

Badaj otwarty świat w steampunkowej grze RPG. Wybierz jednego z trojga bohaterów, których bogate historie się przeplatają i są ze sobą powiązane. Szukaj odpowiedzi, poznawaj otoczenie i jego mieszkańców i podejmuj działania, które mogą na zawsze ich odmienić. Zamiast polegać na losowych statystykach, wykorzystuj umiejętności do rozwoju postaci i powierz swój los systemowi kart tarota – czytamy w opisie gry na Steam .

Jeśli projekt Was zainteresował, to już teraz możecie sprawdzić demo, które zostało udostępnione w ramach Steam Next Fest. Premiery pełnej wersji Sovereign Syndicate powinniśmy spodziewać się 15 stycznia przyszłego roku. Przypomnijmy, że produkcja powstaje z myślą o PC.