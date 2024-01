Sony zwraca pieniądze za The Last of Us 2 Remastered posiadaczom wersji na PS4

Mikołaj Ciesielski 0 0

Japońska firma przypomina graczom o możliwości dokonania płatnej aktualizacji.

Kilka dni temu w sieci pojawiły się recenzje The Last of Us 2 Remastered. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – ulepszona wersja hitu Naughty Dog z 2020 roku debiutuje na PlayStation 5. Tymczasem okazuje się, że japońska firma zwraca pieniądze posiadaczom wersji na PS4, którzy kupili wspomniany remaster w PlayStation Store. Kupiliście The Last of Us 2 Remastered w PlayStation Store? Sony może zwrócić Wam pieniądze The Last of Us 2 Remastered dostępne jest w PlayStation Store w cenie 219 złotych. Zgodnie z zapowiedziami posiadacze gry na PlayStation 4 mogą jednak skorzystać z płatnej aktualizacji i za 10 dolarów (ok. 40 złotych) ulepszyć wspomnianą produkcję do wersji na PlayStation 5. Japońska firma najwyraźniej chce mieć pewność, że nikt nie zapomniał o takiej możliwości i niepotrzebnie nie przepłacił.

Jak wspomnieliśmy wyżej, Sony zwraca pieniądze posiadaczom The Last of Us 2 na PS4, którzy kupili wspomniany The Last of Us 2 Remastered w PlayStation Store w pełnej cenie. W wiadomości załączonej do zwrotu japońska firma przypomina o płatnej aktualizacji i zachęca użytkowników do skorzystania ze wspomnianej opcji.