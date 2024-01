Pierwsze recenzje gry The Last of Us: Part II Remastered. Niewarta swojej ceny?

Już za dwa dni na rynku zadebiutuje przeznaczona ekskluzywnie dla konsol PlayStation 5 gra The Last of Us: Part II Remastered . Z tej okazji w sieci pojawiły się pierwsze recenzje. Odświeżona wersja bestsellera studia Naughty Dog z 2020 roku może pochwalić się bardzo dobrymi opiniami – średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi aktualnie 90 punktów na 100 możliwych do zdobycia (i bazuje na ponad 75 notach branżowych krytyków).

Mimo tego część krytyków zaznacza, że remaster za 219 złotych to zdecydowanie przesada i uważa, iż produkcja dla wielu graczy może po prostu nie być warta swojej ceny. Najkorzystniejszą opcją jest po prostu aktualizacja tytułu z wersji PS4 do wersji PS5, co kosztuje 40 złotych.

Na koniec przypomnijmy, że The Last of Us: Part II Remastered zadebiutuje 19 stycznia bieżącego roku wyłącznie na PlayStation 5. Zainteresowanych naszą opinią na temat oryginału z 2020 roku zapraszamy do lektury recenzji: Recenzja The Last of Us Part II. Naughty Dog znowu łamie serca.