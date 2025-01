Sony zapowiedziało nową wersję urządzeń. Ujawniono datę premiery oraz cenę

Jakiś czas temu Billbil-kun znany z udostępniania nieoficjalnych informacji z branży gier podzielił się planami Sony na najbliższą przyszłość. Dowiedzieliśmy się wtedy o nadchodzącej prezentacji kolejnych akcesoriów od japońskiej firmy. Właśnie zobaczyliśmy oficjalne ogłoszenie urządzeń przeznaczonych do użytku na PlayStation 5 oraz PC.

PlayStation - ogłoszenie nowego wariantu urządzeń

Sony przedstawiło kolekcję Midnight Black, której zawartość zostanie udostępniona do zakupu 20 lutego 2025 roku. Nie są to jednak nowe urządzenia, a zmieniony wariant już istniejących. Wśród nich znalazły się cztery akcesoria - na stronie PlayStation zostały one zaprezentowane wraz z ceną, wyglądem oraz opisem.