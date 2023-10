Sony nie ma „wspólnej wizji” dla PlayStation? Obawy przed grami-usługami

Twórcy Destiny mieli pomagać innym deweloperom w stworzeniu swoich własnych gier-usług, ale na razie to się nie udało. Zmiana strategii ma być sprzeczna z wewnętrznymi studiami należącymi do Sony, które do tej pory tworzyły „duże, kinowe gry przygodowe przeznaczone dla jednego gracza”.

Przykładem „drastycznego przejścia od znanego gatunku do czegoś zupełnie nowego” ma być Anthem. BioWare pokusiło się o stworzenie gry-usługi, chociaż wcześniej pracowali przede wszystkim na RPG-ami. Eksperyment ten skończył się jednym z największych fiask w branży gier. Schreier podsumował, że „postawienie na gry wieloosobowe może nie opłacić się tak, jak Jim Ryan i jego zespół na to liczyli”.

Prace nad hitami dla jednego gracza wciąż trwają (a jeden z nich, Spider-Man 2, pojawi się na PS5 już za kilka tygodni). Jednak należące do Sony studia, takie jak Naughty Dog (The Last of Us), Insomniac (Spider-Man) i Guerrilla Games (Horizon), również pracowały nad grami wieloosobowymi – z różnym powodzeniem. Większość nie została jeszcze ujawniona. Niektóre zostały anulowane lub zmienione, na przykład gra online oparta na The Last of Us – czytamy w artykule.