Sonic Frontiers – demo już dostępne

Sonic Frontiers okazało się całkiem udaną produkcją, co z pewnością ucieszyło fanów tej kultowej postaci. Gra sprzedaje się naprawdę dobrze. W połowie grudnia SEGA informowała o wyniku sprzedażowym. Jeśli do tej pory nie mieliście jeszcze okazji zagrać w ten tytuł, to mamy dla Was ciekawą propozycję.

Demo Sonic Frontiers dostępne w Nintendo eShop

Za pośrednictwem sklepu Nintendo eShop możecie pobrać i przetestować demo Sonic Frontiers, które uprzednio było dostępne wyłącznie na rynku japońskim. To doskonała okazja, by sprawdzić, czy najnowsze przygody niebieskiego jeża przypadną Wam do gustu.



Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Zdradzę tylko, że Jakub Zagalski ocenił grę na 7.2/10. W swoim tekście chwalił tytuł za pomysłowość i różnorodność. Kubie nie przypadł do gustu system walki, który okazał się być drobnym rozczarowaniem.



Na koniec przypomnijmy, że Sonic Frontiers zadebiutowało na rynku 8 listopada 2022 roku. Gra jest dostępna na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.